La pandémie de Covid-19, qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier, a franchi, hier, la barre du million de morts, selon un décompte de l'AFP. «Un million est un nombre terrible», a déclaré dès vendredi dernier le directeur des Situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement «très probable». Plus de 32,9 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22,5 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 204 499 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 141 741 morts, l'Inde avec 94 503 morts, le Mexique avec 76 243 morts et le Royaume-Uni avec 41 971 morts.