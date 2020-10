Le gouvernement américain investit près d'un demi-milliard de dollars dans la mise au point et la distribution à large échelle d'un traitement contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca, en phase avancée d'essais cliniques, a annoncé le géant pharmaceutique dans un communiqué, hier. Avec un investissement de 486 millions de dollars, le gouvernement américain va contribuer au développement et à la distribution de 100 000 doses d'ici la fin 2020 et peut en acquérir un million de plus en 2021, précise-t-il. Deux essais «aux Etats-Unis et ailleurs» vont «enrôler 6 000 adultes pour la prévention de la maladie Covid-19 et des essais supplémentaires sur environ 4 000 adultes porteront sur le traitement des contaminations» par le nouveau coronavirus, explique-t-il.