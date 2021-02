Au moment où de nouveaux variants, plus contagieux, du coronavirus se répandent, il devient nécessaire de porter des masques de meilleure qualité, respectant des normes plus strictes, ou à défaut, un masque chirurgical superposé à un masque en tissu, selon de nombreux experts. Les scientifiques conviennent aujourd'hui que le virus est principalement diffusé dans l'air, plutôt que via des surfaces contaminées. Et il existe de plus en plus de preuves que de très fines gouttelettes, pouvant être projetées jusqu'à plusieurs mètres lorsque quelqu'un parle ou respire - un peu comme de la fumée de cigarette - peuvent suffire à transmettre la maladie. Pour ne rien arranger, certains variants, comme le britannique, se transmettent aujourd'hui plus facilement que le virus qui circulait jusqu'ici, de l'avis de nombre d'experts. Au début de la pandémie, les masques n'étaient pas produits en assez grande quantité, et les protections artisanales étaient encouragées. Mais ces solutions sont loin d'être idéales. «L'efficacité d'un masque dépend de deux choses: la filtration, et son ajustement», a expliqué Linsey Marr, professeure à l'université Virginia Tech. «Une bonne filtration empêche autant de particules que possible de passer, car un petit espace conduit à une efficacité réduite de 50%.»