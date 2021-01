Le président Nicolás Maduro a annoncé que des chercheurs vénézuéliens ont mis au point un médicament efficace à 100% contre la Covid-19, le Carvativir, sans effets secondaires. Ce médicament aurait été testé durant 9 mois. On ignore quelle est sa base, on sait juste que c'est un antiviral. Le président Maduro a assuré que ce produit serait diffusé dans tous les pays alliés de l'Alba (Alliance bolivarienne pour les Amériques). «Dix gouttes sous la langue, toutes les 4 heures et le miracle se réalise», a-t-il assuré sans préciser à quel stade de la maladie ce médicament doit être prescrit. Le Carvativir est surnommé

«les gouttelettes miraculeuses du bienheureux José Gregorio Hernández» en référence au fondateur de l'école de virologie vénézuélienne qui mourut dans les ordres et dont le pape Jean-Paul II ouvrit le procès en canonisation.