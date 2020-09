L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu'elle encourageait en Afrique la recherche sur les médecines naturelles face au Covid-19 et d'autres épidémies. Des experts de l'OMS et deux autres organisations ont «approuvé un protocole pour des essais cliniques de phase 3 de phytothérapie pour le Covid-19», a précisé l'OMS dans un communiqué daté de Brazzaville, son siège régional sur le continent.

«Les essais cliniques de phase 3 sont essentiels pour évaluer pleinement la sécurité et l'efficacité d'un nouveau produit médical», a rappelé l'OMS. «Si un produit de médecine traditionnelle s'avère sûr, efficace et de qualité assurée, l'OMS recommandera une fabrication locale à grande échelle et rapide», a précisé un responsable de l'OMS Afrique, le docteur Prosper Tumusiime, cité dans le communiqué. Les deux partenaires de l'OMS sont le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies et la commission des affaires sociales de l'Union africaine.