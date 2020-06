Un mini respirateur d'urgence a été créé par une équipe de jeunes chercheurs de l'université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (Usto-MB), a-t-on appris des concepteurs de cet équipement médical destiné à la prise en charge des patients en insuffisance respiratoire. Cette initiative entre dans le cadre des actions de solidarité avec les structures hospitalières luttant contre le coronavirus, a précisé le directeur du laboratoire d'aéronautique et systèmes propulsifs (Lasp) de la faculté de génie mécanique de l'Usto-MB, le professeur Bachir Imine. Le prototype a été réalisé en moins de deux mois au titre d'une collaboration entre le Lasp, le groupe de bénévoles «Acting For Djazair» composé de compétences scientifiques nationales activant en Algérie et à l'étranger et l'Institut de mécatronique de l'université de Barcelone (Espagne), a expliqué Imine.