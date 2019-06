Sur un stand illustrant les nouvelles couleurs de la marque, situé au Pavillon central du Palais des expositions d’Alger, Cristor expose le fruit de son savoir-faire, dans la vitrine de l’économie et de l’industrie algériennes. Spécialiste de l’univers de la cuisson, Cristor expose de nombreuses nouveautés cette année sur une surface de plus de 200m². On y retrouve notamment, les produits encastrables cuisson, les téléviseurs et démodulateurs, incrustés dans un environnement au design contemporain et audacieux, illustrant le renouveau de Cristor. Quelques jours après l’inauguration de son premier showroom à Bordj Bou Arréridj, berceau de l’équipementier, Cristor confirme son retour en première ligne des marques d’électroménager algériennes. Réputée pour ses produits robustes et accessibles, la marque se démarquera tout au long de la Foire internationale d’Alger par de nombreuses animations prévues sur son stand pour attirer le plus grand nombre de visiteurs et leur permettre ainsi de la redécouvrir dans ses nouvelles gammes et dans sa nouvelle identité visuelle.