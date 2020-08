Pas moins de 75 zones d'ombre à travers la wilaya de Ouargla ont été raccordées au réseau de la téléphonie fixe et de l'Internet à haut débit. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de la tutelle visant le désenclavement des zones d'ombre et l'amélioration des prestations de télécommunications en matière de téléphonie fixe et d'Internet à haut débit, a été réalisée grâce à plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en fibre optique, du système Msan (Multi-Service Access Node) et de la 4G LTE. Des efforts sont déployés pour l'installation d'autres équipements de même type pour en faire bénéficier le maximum de citoyens dans ces régions. Un total de 134 localités considérées comme des «zones d'ombre» nécessitant une mise à niveau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées par les services de la wilaya à travers 19 de ses communes.