Les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté deux individus impliqués dans une affaire de vol et d’escroquerie. Ils se sont fait passer pour des agents de Sonelgaz pour encaisser des sommes importantes dans le cadre du paiement des factures de gaz et d’électricité, en menaçant de couper l’alimentation. Les deux accusés ont été arrêtés en flagrant délit au niveau d’un quartier à Draria, après avoir escroqué trois victimes, récoltant une somme globale de plus de 20 millions de centimes.