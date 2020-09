Cinquante-cinq foyers situés dans les zones d'ombre de la wilaya de Saïda viennent d'être alimentés en électricité produite par l'énergie solaire. Cette opération, lancée au mois d'août dernier par la direction de l'énergie de la wilaya de Saïda, touche 15 familles dans la commune de Moulay Larbi, 15 autres dans la commune El-Maâmoura, 15 familles à Sidi Ahmed et 10 autres dans la commune d'Aïn Soltane. Une enveloppe budgétaire de 22 millions DA a été consacrée à cette opération par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, dont l'achèvement est prévu avant la fin de l'année en cours. Ce projet, géré par la direction de l'énergie, permettra de fournir de l'électricité produite par l'énergie solaire aux familles demeurant dans les zones d'ombre de la wilaya et dont le raccordement au réseau électrique est difficile, en plus de fixer les habitants de ces zones dans leurs lieux de résidence.