Décidément, l'Egypte se prend sérieusement pour la mère du Monde! Et se permet même de donner des leçons de courtoisie.

En effet, le ministère égyptien des Affaires étrangères n'a pas trouvé mieux que d'appeler le Maroc et...l'Algérie) à plus de retenue (Sic), allusion à la réaction de l'Algérie à l'agression militaire marocaine à El-Guerguarat. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a déclaré que son pays suit de près l'évolution de la situation tout en appelant les parties en question à de la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité. L'Egypte semble oublier que l'Algérie n'est point partie prenante du conflit, mais un simple pays voisin et observateur officiel du processus de paix au même titre que la Mauritanie. Apparemment, la tempérance est une vertu que l'Egypte

d'aujourd'hui a perdue.