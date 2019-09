De nouvelles structures éducatives viendront renforcer prochainement le parc scolaire de la wilaya de Médéa et réduire ainsi la pression enregistrée au niveau de certains établissements, notamment dans les grandes agglomérations urbaines. Il est attendu, dans ce contexte, la réception, à partir de la présente rentrée scolaire, de 15 groupes scolaires, deux CEM et trois lycées, ventilés à travers plusieurs localités de la wilaya, outre la livraison de 18 cantines scolaires aménagées au niveau des établissements des cycles primaire et moyen, situés dans des zones enclavées. Toujours selon la même source, des dispositions ont été prises pour la distribution, au plus tard à la mi-septembre courant, de la prime de scolarité de 3000 DA, destinée aux élèves issus de familles défavorisées.