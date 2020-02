Taïwan et Singapour sont en tête des pays et territoires ayant les vitesses Internet les plus rapides au monde, les États-Unis se classent au 15e rang et le Royaume-Uni au 33e rang dans le classement de la «Ligue mondiale». L’Algérie, elle, est loin derrière. Avec un débit de 1,37, le pays se classe à la 182ème place sur 207 pays selon le classement établi par le magazine new-yorkais Ceoworld. C’est bien faible par rapport à la vitesse de téléchargement moyenne mondiale qui est passée d’environ 9 Mbit / s en 2017 à un peu plus de 11 Mbit / s en 2019. La vitesse moyenne de téléchargement à Taïwan est de 85,02 mégabits par seconde et cette vitesse ne prendrait que huit secondes pour télécharger un film haute définition. Le Yémen est le pays avec les vitesses Internet les plus lentes au monde. Le meilleur classement d’un pays africain revient à Madagascar.