L'ancien ministre du Pétrole saoudien Ahmed Zaki Yamani, acteur clé du premier choc pétrolier de 1973, est décédé, hier, à l'âge de 90 ans, a annoncé la télévision d'Etat. Ce ministère est fondamental dans le riche royaume du Golfe, premier exportateur d'or noir brut au monde. «L'ancien ministre du Pétrole Ahmed Zaki Yamani est mort à Londres à l'âge de 90 ans», a annoncé la chaîne gouvernementale El-Ekhbariya, sans préciser la cause du décès. Il sera enterré dans la ville sainte de La Mecque, sur la mer Rouge, où il est né en 1930, a-t-elle ajouté. Diplômé de l'université du Caire, de la New York University et de Harvard aux Etats- Unis, il fut ministre du Pétrole de 1962 à 1986, et le premier représentant saoudien à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). En 1973, il est à l'origine du premier choc pétrolier, provoqué par un embargo de l'Opep contre les alliés d'Israël en pleine guerre du Kippour. Les prix du brut avaient bondi en quelques mois, provoquant de graves crises dans les économies des pays développés. Ahmed Zaki Yamani a joué un rôle crucial dans la nationalisation de l'exploitation pétrolière avec l'achat par l'Arabie saoudite du géant de l'énergie Aramco.