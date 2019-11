L’espionne soviétique Goar Vartanian, qui avait déjoué avec son époux une tentative d’assassinat des nazis visant Staline, Churchill et Roosevelt en 1943, est décédée à Moscou à l’âge de 93 ans, selon les renseignements russes. Décédée lundi soir, Goar Vartanian sera enterrée aux côtés de son époux, le réputé agent secret Guevork Vartanian, mort en 2012, a précisé Sergueï Ivanov, porte-parole des renseignements extérieurs russes (SVR), l’un des héritiers du KGB soviétiques. La cérémonie devrait avoir lieu demain au prestigieux cimetière de Troekourovo, près de Moscou. Espionne tout comme son mari, Goar Vartanian l’aida notamment à mettre en échec l’opération nazie «Grand Saut», qui visait à assassiner simultanément les trois dirigeants des Alliés, lors de la conférence de Téhéran en 1943. Décoré du titre de héros de l’Urss, Guevork Vartanian disait toujours que Goar, de deux ans sa cadette, «détenait au moins deux des cinq branches de son étoile de héros», selon le SVR. Née en 1926 dans l’Arménie soviétique, Goar a déménagé avec sa famille en Iran dans les années 1930. Selon le SVR, «Anita» et «Henri», deux de leurs alias, étaient impliqués dans un travail «dans des conditions extrêmes et dans de nombreux pays».