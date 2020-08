Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont enregistré une affluence de près de 44 000 estivants au niveau des plages autorisées à la baignade (55 plages), au 1er jour de l'entrée en vigueur de la décision des autorités publiques portant ouverture progressive des plages, des espaces de loisirs et de divertissements et des mosquées. Un total de 16 interventions des éléments de la Protection civile d'Alger a été enregistré, ayant permis de porter secours aux estivants victimes de risque de noyade ou de coups de soleil. À cette occasion, la Protection civile a appelé les citoyens à davantage de respect des gestes barrières en vue d'endiguer la propagation du Covid-19 et de préserver leur santé et leur sécurité, outre les protocoles sanitaires pour protéger leurs familles.