La compagnie aérienne américaine Delta Airlines s’est vu infliger vendredi une amende de 50 000 dollars par le gouvernement américain pour discrimination envers des passagers de confession musulmane, rapporte le média canadien La Presse. Le département des Transports a infligé l’amende à Delta après avoir établi que la compagnie américaine «se livrait à des pratiques discriminatoires» et avait violé des lois anti-discrimination en ordonnant à trois passagers musulmans de quitter ses avions. Le département des Transports a également ordonné à Delta de fournir des formations de sensibilité culturelle à tous ses équipages et services clientèle impliqués dans les affaires en question. Un incident particulier avait défrayé la chronique en juillet 2016 lorsque deux passagers, un couple marié de confession musulmane, a été ordonné de quitter l’avion qu’ils embarquaient depuis Paris (France) à destination de Cincinnati (État de l’Ohio) car leur comportement avait mis une autre passagère et des membres de l’équipage « très mal à l’aise».