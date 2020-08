Le retour en force de la «mafia des plages» n'est pas passé inaperçu pour la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et la Gendarmerie nationale qui ont appelé les citoyens à s'impliquer davantage dans la lutte contre les «voyous» qui exploitent «illégalement» les plages en portant plainte. Pour faciliter le travail de la police, les citoyens sont appelés à signaler les dépassements au numéro vert

15 48 de la Dgsn et au niveau des plages et ce, au niveau des centres et des postes de surveillance mis à leur disposition par ce corps constitué. Les estivants peuvent également solliciter l'intervention des brigades de la Gendarmerie nationale pour mettre fin aux agissement des individus qui exploitent les plages illégalement, à travers le signalement des dépassements, au numéro vert

10 55. Fonctionnels de jour comme de nuit, ces deux numéros sont également mis à la disposition des citoyens pour le signalement des actes de contrebande, de trafic de drogue et d'armes, la dénonciation des crimes, la signalisation des accidents de la circulation, et la demande d'aide ou assistance en toutes circonstances.