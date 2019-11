Créé par décret numéro 03/262 du 23 juillet 2003, le Centre national des permis de conduire, installé à Rouiba, gère les examinateurs ainsi que les auto-écoles. L’article 2 de cette loi mentionne que des antennes sont créées sur la base d’un arrêté conjoint du ministère de tutelle (Travaux publics et Transports), du ministère des Finances et de l’autorité chargée de la Fonction publique. Le hic est que cet arrêté interministériel n’a toujours pas vu le jour, ce qui n’a pas empêché le Cnapec de créer une trentaine d’antennes à travers le pays et de les doter du matériel nécessaire (papier à en-tête, cachets etc.) pour exercer leurs prérogatives malgré l’absence du texte fixant l’organisation et le fonctionnement de ces structures. Cependant, cela permet au centre de se consacrer à sa principale activité qui concerne les affectations, les mutations et les sanctions des examinateurs dont on sait qu’ils constituent, pour un grand nombre d’entre eux, un des corps les plus infectés par la corruption.