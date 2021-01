Deux projets structurants, portant sur des autoroutes à étages et la relance du système de régulation de la circulation, afin d'améliorer la mobilité dans la capitale, ont été annoncés par le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali. Il s'agit de deux autoroutes à étages, qui seront réalisées de manière superposée avec la rocade sud (aéroport- Zéralda) et de l'autoroute Est (aéroport-Alger-Centre), a-t-il expliqué, ajoutant que la capacité des autoroutes existantes dans ces deux axes ne suffisait plus pour absorber le flux du trafic routier estimé à 22 000 véhicules/jour. Quant au projet du système de régulation et du contrôle de la circulation dans la capitale, il sera relancé ultérieurement.

Le partenaire espagnol dans la société mixte algéro-espagnole Mobeal, à laquelle avait été confié le projet en 2016, a fini par se retirer, laissant seuls sur le terrain ses partenaires algériens Ugctu et Erma.44.