Les prix des bavettes seront plus abordables pour les citoyens qui pourront, à partir de la semaine prochaine, acheter des masques à un prix ne dépassant pas 30 DA. C'est ce qu'a affirmé l'Association nationale des commerçants et artisans, (Anca) dans un communiqué rendu publique, mardi dernier.

L'Anca rendra publique, à partir de la semaine prochaine, les numéros de téléphone des ateliers chargés de la fabrication de masques au niveau de toutes les wilayas.

L'ensemble des citoyens pourront se rapprocher de ces ateliers pour acquérir directement des masques à un prix ne dépassant pas

30 DA l'unité, lit-on dans le communiqué publié sur la page facebook de l'Anca. Cette louable initiative s'inscrit dans le cadre des démarches effectuées en harmonie avec l'entrée en vigueur de la mesure d'obligation du port de masques pour prévenir et lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.