L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca) va installer bientôt des bureaux de représentation à l’étranger dans le but de promouvoir les produits algériens et leur offrir de nouveaux débouchés, a indiqué le président de cette association professionnelle, Hadj Tahar Boulenouar. Ce dernier a fait savoir qu’ actuellement, l’Anca compte des bureaux dans six pays étrangers. «Nous avons dénombré près de 50 000 Algériens ayant des activités commerciales à l’étranger. Ce sont eux qui feront connaître le produit national, les services et les opportunitésd’investissements en Algérie auprès des opérateurs économiques à l’étranger», a estimé le même responsable.