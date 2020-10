Près de 10 réseaux de fasses pages et de faux comptes ont été clôturés au cours du mois de septembre selon les déclarations de Facebook. Derrière chacun de ces réseaux, la volonté de faire passer des messages, de tromper les internautes et d'influencer les opinions. La plupart des pages et des comptes démasqués étaient liés à des actions politiques et beaucoup étaient pro-Trump. Selon Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité chez Facebook «les personnes qui se trouvent derrière ces faux comptes se sont coordonnées entre elles et ont fait des comptes et des pages Facebook l'élément central de leurs opérations pour tromper les internautes».