La Télévision publique algérienne (Entv), a dénoncé dernièrement le comportement de certaines télévisions privées qui n'hésitent pas à diffuser ses propres reportages réalisés sur les principaux sites affectés par l'épidémie du coronavirus, et cela sans aucun respect des règles en usage dans la profession tant d'un point de vue légal que déontologique. Dernier en date de ces abus, la diffusion d'un reportage sur la wilaya de Blida repris tel quel, mais sans le logo de la télévision publique et en l'absence de toute démarche auprès de l'Entv pour solliciter son accord éventuel. Cette façon de procéder qui obéit à une quête acharnée d'un taux d'audience maximal porte préjudice non seulement à l'Entv elle-même, mais aussi et surtout à ses équipes qui affrontent avec courage le danger de la pandémie pour réaliser des reportages ou couvrir divers évènements.