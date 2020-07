La Fédération internationale d'athlétisme a annoncé mardi qu'à des fins d'équité sportive, à un an des JO de Tokyo, elle allait mettre à disposition des athlètes sans sponsor les chaussures bénéficiant des dernières avancées technologiques, dont sont équipés certains des meilleurs mondiaux. Les athlètes portant des Nike Vaporfly, dont les lames de carbone à l'intérieur des semelles offrent une sensation de propulsion à chaque foulée, ont établi de nombreux records personnels et, dans les épreuves de longue distance, ont réussi 31 podiums sur 36 possibles lors des six principaux marathons au programme de l'année dernière. Ces chaussures à la technologie révolutionnaire avaient immanquablement été accusées d'instaurer une concurrence déloyale. World Athletics avait déjà limité l'épaisseur de la semelle à

4 centimètres, une règle maintenue dans ses décisions approuvées la semaine dernière lors de son conseil.