Des chercheurs suédois ont découvert l’une des raisons pour lesquelles il est inutile de se disputer avec les femmes, rapporte le Daily Mail. Selon ceux-ci, les femmes ont la possibilité de mieux retenir les détails que les hommes et peuvent donc facilement leur reprocher des événements négatifs anciens. Dans l’étude, les chercheurs estiment que le beau sexe a l’avantage puisque sa mémoire épisodique est beaucoup plus développée, ce qui aide à mémoriser des événements vieux de plusieurs semaines ou années. Toutefois, cette mémoire est sensible et peut donc être affectée par le manque de sommeil, la dépression ou le vieillissement. C’est surtout ce facteur qui explique l’inutilité de commencer une dispute avec une femme. En outre, les recherches relèvent que le beau sexe est capable de mieux retenir les visages et les odeurs que les hommes. L’équipe de chercheurs a basé ses conclusions sur 617 études menées entre 1973 et 2013. Plus de 1,2 million de personnes y ont pris part.