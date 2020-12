Malgré le froid et la pluie, des citoyens n'ont pas hésité à se mettre au bord de la route, face à Haï El Mousalaha (cité Aadl de Bab Ezzouar) pour dénoncer le détournement d'une parcelle de terrain. Sur les banderoles qu'ils portaient, on pouvait lire qu'il s'agit des habitants de Haouch Amar venus dénoncer le détournement d'une parcelle de terrain, initialement destinée à la construction d'une école. Cet acte dénote du sens de responsabilité et de conscience acquis par le citoyen et est le meilleur exemple de la gestion participative des communes, à laquelle ne cessent d'appeler en grande pompe les hautes autorités du pays. Reste à savoir maintenant si cet acte de dénonciation aura son écho auprès de ces mêmes responsables?