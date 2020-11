La direction générale des douanes d'Algérie (DGD) et l'Agence coréenne de coopération internationale -Koica- vont mener une étude de mise en oeuvre pour la création d'un «guichet unique» pour le commerce en Algérie. Ce projet en commun commencera en 2021 pour une durée de 3 ans, avec un budget de 7,5 millions de dollars US. Le projet sera financé par le gouvernement de la République de Corée. L'objectif principal est de réduire les délais des procédures douanières, renforcer la facilitation des échanges, améliorer la compétitivité économique et, par conséquent, contribuer au développement économique de l'Algérie, en établissant une plateforme d'échanges électroniques dédiée au dédouanement et au contrôle des flux aux frontières. En raison du Covid-19, les réunions avec les organismes gouvernementaux algériens se dérouleront par vidéoconférence. Le projet du guichet unique vise à améliorer la qualité des services de dédouanement des importations et des exportations, tout en contribuant à renforcer l'efficacité et la transparence de la logistique commerciale de l'Algérie.