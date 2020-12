Si les professions qui échappent à un contrôle, même approximatif, du fisc sont nombreuses, dans notre pays, où l'informel, à lui seul, tient le haut du pavé, il en est une qui a de quoi laisser perplexe. Les cabinets dentaires ont, en effet, en commun, cette habitude qui consiste à fixer des prix, pour leurs prestations, sans aucune possibilité pour le patient de savoir si l'intervention est bien conforme à la somme exigée. Question de déontologie, direz-vous. Sauf que les feuilles roses de la Cnas n'ayant plus cours, depuis belle lurette, les prix des soins se sont envolés, en une année à peine: entre 3000 et 5000 DA pour un plombage, d'ailleurs limité à un «pansement» et non à un véritable amalgame, chez certains praticiens, 9000 DA pour une «jaquette» en composite, 20 000 DA pour la même en céramique. Bref, il y a là de quoi alimenter le trouble dans les esprits de nombreuses personnes qui ne savent pas à quel saint se vouer.