On savait le tramway d’Alger soumis à de nombreux aléas, sans compter la présence quotidienne dans toutes les rames et durant presque toute la journée, de différentes sortes de « voyageurs » aux comportements dérangeants, voire délictueux, mais ces dernières semaines, les problèmes semblent devenus récurrents au point que le trafic est interrompu sur presque la moitié de la ligne, parfois dans le sens du Ruisseau et parfois celui de Dergana. Mardi, la ligne a connu une énième « perturbation » au niveau de la station Sidi Driss, confirmée quelques heures plus tard par un communiqué de la société chargée de l’exploitation des lignes de tramway (Setram). Cette perturbation du trafic a été enregistrée en raison des manifestations sociales des riverains au niveau de la station prénommée, explique la même source. La Setram a tout de même « présenté ses excuses auprès de son aimable clientèle pour le désagrément causé » par cette perturbation.