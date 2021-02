Huit diplomates russes et leurs familles ont quitté la Corée du Nord à bord d'un chariot ferroviaire poussé par l'un d'entre eux, en l'absence de transport transfrontalier depuis l'adoption de restrictions liées au coronavirus. Une vidéo postée sur le compte Telegram vérifié du ministère russe des Affaires étrangères montre un secrétaire de l'ambassade de Russie, Vladislav Sorokin, poussant un chariot chargé de valises et de passagers, sur un pont ferroviaire situé à la frontière. Ces passagers ont effectué un périple de 32 heures en train depuis Pyongyang, suivi de 2 heures de bus jusqu'à la frontière. «Enfin, la partie la plus importante du trajet a été de marcher à pied jusqu'au côté russe», a commenté le ministère dans sa publication. Une fois arrivés, ils ont retrouvé des collègues avant d'être conduits en autobus jusqu'à l'aéroport de Vladivostok. En janvier 2020, la Corée du Nord a fermé ses frontières pour se protéger du coronavirus. Néanmoins, la Russie, qui entretient des liens étroits avec Pyongyang, y a maintenu une importante présence diplomatique.