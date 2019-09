Les journées portes ouvertes de l’Insag continuent ! Nouveaux bacheliers 2019, bac 2018, titulaires de licence, c’est l’occasion pour vous de découvrir les licences, masters et MBA dans plusieurs spécialités que propose cette école. Commerce, management opérationnel ainsi que les formations en assurances font partie du large catalogue de cet établissement privé agréé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 2018. Ces diplômes sont reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Algérie), mais également à l’étranger avec le Bachelor de l’ISecoma Paris. Rendez-vous donc au 9, chemin Doudou-Mokhtar, Ben Aknoun, et profitez de l’occasion pour échanger avec les enseignants et les étudiants. Faites vite, les places sont limitées !