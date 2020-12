En vertu de l'arrêté ministériel N° 962 du 2 décembre 2020 portant habilitation des établissements de l'enseignement supérieur à la formation en vue de l'obtention d'un doctorat au titre de la nouvelle saison universitaire, le centre universitaire Cheikh Amoud Benmokhtar de la wilaya d'Illizi a été qualifié pour former des doctorants dans les filières des sciences économiques et commerciales, dans six postes répartis sur le droit des affaires (3), la comptabilité et la fiscalité approfondie (3). La nomenclature d'enseignement et de formation du centre universitaire d'Illizi a été étoffée, au titre de la nouvelle saison (2020-2021), de deux nouvelles spécialités d'enseignement, en l'occurrence l'informatique et les mathématiques, ouvertes en osmose avec le marché de l'emploi.