Des doctorants-boursiers, bloqués en Algérie à cause de la fermeture des frontières, ont sollicité l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur afin de mettre fin au risque de suspension de leurs études au sein des universités d'accueil en Grande-Bretagne. Selon le site électronique Algérie 360, ces doctorants ont réclamé l'intervention rapide du ministre car redoutant la suspension de leur bourse «le service du consulat nous a informés que les frais de scolarité et l'allocation trimestrielle ne nous seront pas versés tant que l'étudiant séjourne encore en Algérie, ce qui entraînera la suspension de nos études au sein de l'université d'accueil en Grande-Bretagne», ont-ils affirmé. Ils sollicitent l'intervention du ministre afin d'organiser un vol spécial pour qu'ils puissent rejoindre leurs universités. «En plus de ce vol, nous souhaitons par le biais de votre autorité saisir le service du consulat à Londres afin de verser les frais de scolarité et l'allocation inhérente aux loyers pour continuer nos études sans interruption», ont également réclamé les doctorants.