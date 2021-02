Le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, a révélé que la mise en oeuvre des drones innovants sera prochainement effective, pour lutter réellement contre les incendies de forêt. Outre la rapidité, la précision et l'accessibilité à tout type de terrain, le drone permet également de protéger la vie des hommes et femmes et, en cas de danger, de leur substituer une machine. Dans ce cadre, la DGF pourra toujours s'appuyer sur le projet de conception de drone lancé par Imad Eddine Tibermacine, étudiant spécialisé en informatique, à l'université Mohamed Khider de Biskra. Grâce à une caméra intelligente, le drone capture des images de forêts, les visualise et alerte la Protection civile sur le positionnement de l' incendie», expliquait le jeune homme. Dans le même contexte, Ali Mahmoudi révèle que la compagnie Tassili Air Ligne a proposé à son administration des petits avions de lutte contre les incendies, qui peuvent s'alimenter dans les barrages dont dispose l'Algérie. Une décision revenant aux plus hautes instances du pays.