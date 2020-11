L'état malgache envisage d'acquérir, en 2020, une dizaine de drones planteurs d'arbres, avec une capacité de repiquage de 400 000 ar-bres par jour. Ces appareils volants permettront à la grande île d'atteindre ses objectifs de reboisement, à savoir la restauration de plus de 4 millions d'hectares de forêts et de terre d'ici 2030, selon Afrik 21. C'est une technique de l'ingénierie écologique qui sert, dans plusieurs pays à restaurer la flore. Concrètement, les appareils survolent, d'abord, les zones ciblées pour les cartographier, puis ils recueillent des données sur l'état du sol et sur la topographie, tout en les combinant avec des données satellitaires. Tout en permettant de déterminer les meilleurs emplacements pour le développement de la semence, les drones tirent dans le sol une petite capsule biodégradable qui contient une graine germée et des éléments nutritifs. Et dire qu'en Algérie on veut planter un million d'arbres...