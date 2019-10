Créer des espaces verts aux normes internationales et parvenir à au moins 10 m2 de verdure par habitant, c’est là le challenge, difficilement réalisable, que cherche à gagner le ministre de l’Intérieur, Salaheddine Dahmoune. Ce dernier a chargé les communes et les wilayas du pays de mettre en place des programmes pour la création d’espaces verts de proximité répondant aux normes internationales. Dahmoune a affirmé que son secteur veillera à intégrer les espaces verts dans tous les projets de construction d’infrastructures publiques comme un impératif dont les études urbanistiques et architecturales devront tenir compte. Il a, par ailleurs, assuré que tous les efforts seront déployés pour mener à bien le Programme national de reboisement (PNR), valoriser et mettre à profit ses résultats pour honorer les engagements de l’Algérie à l’échelle internationale.