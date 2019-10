Une trentaine d’étudiants en architecture de l’université de Stuttgart (Allemagne), accompagnés de leurs enseignants, ont achevé lundi dernier à Ghardaïa, dernière étape d’un voyage d’étude sur l’architecture algérienne. Organisé avec le soutien de l’agence touristique Visa Travel, ce voyage d’étude et de tourisme pédagogique a été ponctué par des visites de différents styles architecturaux en Algérie, particulièrement le style islamique et les casbahs, dont celle de Constantine, l’architecture romaine et le style amazigh dans différentes régions du pays. Selon les responsables du groupe allemand, ce tourisme pédagogique a permis aux étudiants de s’imprégner des styles architecturaux typiquement traditionnels algériens reflétant une histoire séculaire et des civilisations diversifiées en matière de construction.