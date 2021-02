Une quinzaine de fauteuils roulants et des matelas médicalisés «anti-escarre» ont été distribués «gracieusement» aux retraités souffrant d'un handicap de mobilité dans la commune d'El Ateuf (Ghardaïa) dans le cadre d'une opération de prise en charge des retraités de la région. Initiée par l'Association caritative «En Nour» des personnes aux besoins spécifiques d'El Ateuf en collaboration avec l'Office national des appareillages et accessoires pour personnes handicapées (Onaaph) et la caisse des retraités locale, cette action entamée samedi dernier, a ciblé les retraités atteints de handicap de mobilité et de maladies chroniques dépistés au cours des consultations à domicile effectuées par l'assistante sociale de la CNR locale et un médecin volontaire membre de l'association. Les initiateurs de cette opération, envisagent également d'organiser «prochainement» d'autres initiatives visant la prise en charge des retraités vulnérables dans les autres localités de la wilaya.