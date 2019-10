Cette année encore, la France renouvelle sa participation au Sipsa Filaha, afin de consolider les partenariats déjà établis sur le marché algérien et de proposer de nouvelles possibilités de partager les savoir-faire français. Présents depuis plus de 8 ans, le pavillon France, organisé par Business France et les exposants français seront présents à nouveau cette année au Salon international phare de la filière agriculture et élevage en Algérie. Les entreprises françaises proposent des innovations pour les productions animales et végétales, les intrants, le machinisme, les équipements pour l’élevage, la collecte, la transformation, le stockage et autres. Les sociétés présentes offrent des solutions technologiques et économiques pour allier productivité, flexibilité et adaptation aux contraintes actuelles des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, qu’il s’agisse de génétique ou d’intrants, d’équipements individuels, jusqu’à la fourniture de lignes de production complètes clés en main avec un service client de qualité s’agissant de la mise en route et du suivi.