Des missions d’inspection, destinées à évaluer les conditions de scolarisation au niveau des écoles primaires, ont été dépêchées, hier, dans l’ensemble des communes du pays, a annoncé le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Ces missions d’inspection, menées pour la troisième fois depuis juin dernier dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, permettront de s’enquérir de l’état d’avancement des opérations d’aménagement des écoles dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel (2018-2019-2020), a expliqué le ministère. Ce programme, a-t-il poursuivi, est pris en charge par la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, et englobe la réhabilitation de plus de 19 000 écoles primaires à l’horizon 2020 avec un budget estimé à 35 milliards de DA, mais également un autre programme pour la réalisation de nouvelles classes afin de résoudre le problème de la surcharge des classes.