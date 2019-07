Le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé, dimanche, qu’une délégation de six journalistes de pays arabes, dont l’Irak et l’Arabie saoudite, se rendrait cette semaine en Israël, une première s’agissant de pays de la région n’entretenant pas de liens diplomatiques avec l’Etat hébreu. Les pays arabes ont historiquement fait du règlement de la question palestinienne la condition d’une normalisation avec Israël. Cependant, après des décennies d’hostilité, les signes d’un rapprochement entre l’Etat hébreu et certains Etats de la région se sont succédé, ces derniers mois. Ce rapprochement est dû, notamment à une inquiétude commune vis-à-vis de l’Iran, accusé de vouloir étendre son influence dans la région et de chercher à se doter de l’arme nucléaire.