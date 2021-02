Des laboratoires de contrôle de qualité seront «bientôt» rouverts au niveau de trois postes frontaliers dans le sud du pays, indique la direction du commerce de la wilaya d'Ouargla. Les laboratoires auront pour mission principale d'assurer le contrôle de qualité de la marchandise au niveau des postes frontaliers de Taleb-Larbi (El-Oued), Debdab (Illizi) et Aïn-Guezzam (Tamanrasset), a précisé le directeur local du secteur, Ayachi Amrouni, lors d'une Rencontre nationale organisée en visioconférence sur le système réglementaire de contrôle de la qualité et la protection du consommateur. Le contrôle de la conformité aux frontières avant le dédouanement concerne, entre autres, les produits alimentaires, les produits cosmétiques et les produits industriels. La réouverture de ces laboratoires de contrôle aux frontières vise à garantir une meilleure protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, notamment.