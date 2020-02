Les locataires-acquéreurs du site Aadl «Les Bananiers» sollicitent les pouvoirs publics à intervenir dans la perspective de mettre un terme à l’incurie des représentants de la gestion immobilière de l’Aadl à travers sa filiale qui s’intitule «Gest-Immo». Les locataires-acquéreurs du site précité exigent une enquête dûment diligentée par les autorités compétentes pour déterminer les défaillances et l’absence drastique de la gestion immobilière dans le site tous azimuts. Les charges sont maintenues sans pour autant que la prestation telle qu’elle est énumérée dans les clauses de contrat entre le locataire-acquéreur et le prestataire qui n’est autre que l’organisme précité, à savoir l’Aadl. Les locataires-acquéreurs sont décidés d’entamer une procédure judiciaire en bonne et due forme contre cet établissement qui affiche une indifférence totale quant à la prise en charge des questions inhérentes à la gestion immobilière. Dans le cas échéant, les locataires-acquéreurs entreprendront d’autres mesures, à savoir de boycotter les charges.