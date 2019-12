Quatre-vingt établissements de jeunes relevant de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (Djsl) de la wilaya d’Alger ont lancé un programme de loisirs de proximité au profit des jeunes et des enfants à l’occasion des vacances d’hiver, s’étalant du 19 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Il sera notamment question d’animer les nouvelles et les anciennes cités en ouvrant les espaces relavant du secteur pour accueillir les familles et leurs enfants dans le cadre de diverses activités scientifiques, culturelles et de loisirs. Il sera notamment question d’un Festival national des jeunes talents de la chanson et d’une seconde édition des Olympiades des sciences, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria ainsi que d’un festival du théâtre pour enfants qui sera abrité par le Centre culturel Aïssa-Messaoudi à Hussein Dey.