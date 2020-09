Ils ont été honorés dernièrement par le ministre délégué, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid. Nazim, Mohamed, Amine et Younès, sont de jeunes lycéens lauréats d'un concours international de robotique organisé par la Corée du Sud où 14 pays étaient représentés avec plus de 500 participants. Etablis dans la wilaya de Sétif et membres d'une école privée d'apprentissage, de programmation et de robotique, ces derniers ont élaboré un projet à distance suite aux conditions sanitaires mondiales. Il s'agit d'une ferme intelligente contenant le côté bétail et le côté agricole. Les quatre adolescents qui sont également membres de l'association «Créativité et innovation scientifique» ont déjà travaillé sur plusieurs innovations dont celle de la maison intelligente, la stérilisation manuelle et automatique ainsi que la chaussure intelligente destinée aux non-voyants.