L'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a exprimé la possibilité que son pays importe à l'avenir des produits alimentaires naturels, notamment des légumes et fruits d'Algérie. «En hiver, les Russes ont besoin de légumes et de fruits que nous importons d' Egypte, du Maroc et de Turquie. À l'avenir, nous les importerons d'Algérie qui a des légumes de qualité similaire ou meilleure que les pays voisins», a-t-il indiqué dans un une interview accordée, hier, au site Spoutnik En outre, le diplomate russe a révélé que la Russie envisageait de produire des machines agricoles en Algérie. Lors de cet entretien, l'ambassadeur Igor Beliaev a également évoqué la possibilité de produire le vaccin russe «Spoutnik V» contre l'épidémie de «Covid-19» en Algérie.