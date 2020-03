Des malfaiteurs sévissent à l'angle de l'ancienne rue Gambetta et de la rue derrière le marché couvert de la ville de Annaba, et ce depuis plusieurs mois. Selon de multiples témoignages, les escrocs qui activent dans le marché parallèle des devises ont arnaqué des citoyens en partance pour la Tunisie ou l'Europe et même de la Omra, avant que cette destination ne soit suspendue. Ils opèrent avec une méthode bien rodée, un prestidigitateur escamotant un paquet de billets (cela va de 20 000 à 50 000DA) au moment du comptage des sommes. Les victimes, pour la plupart choquées, n'ont d'autre option que celle de se résigner à ajouter les sommes «manquantes» ou revoir à la baisse celles négociées avec les malfaiteurs qui sévissent ainsi, en toute impunité...