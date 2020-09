De nombreux observateurs ont déploré, à juste titre, le fait que dans les bus de l'Etusa, comme dans les rames du tramway de la capitale, une bonne partie des voyageurs n'arbore nullement le masque, pourtant exigé par les mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Certains le portent sous le menton, et, face aux nom-breux agents chargés de veiller au respect de ces mesures, ils daignent le réajuster pour, aussitôt les contrôleurs partis, reprendre leur attitude négligente et, souvent, provocatrice. D'autres font encore «mieux», puisqu'ils gardent la «bavette» dans leur poche et ne l'exhibent que pour éviter les «remontrances», passagères, des agents las de répéter la même chose, en vain, et de se heurter à d'interminables discussions avec les récalcitrants. Tout cela montre que le civisme n'est pas de mise, surtout que la sanction reste, systématiquement, verbale!