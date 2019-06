Une mission médicale algérienne a effectué, entre le 8 et 10 juin 2019 à Nouadhibou (Mauritanie), plusieurs interventions chirurgicales et consultations médicales, à titre gracieux, au profit de patients démunis souffrant de maladies ophtalmologiques, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dimanche dernier dans un communiqué. Dans le cadre des efforts visant le raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre les peuples algérien et mauritanien, une mission médicale algérienne a effectué, entre les 8 et 10 juin courant, 65 interventions chirurgicales et près de 130 consultations au centre de santé communal Er-Radouane à Nouadhibou, capitale économique de la Mauritanie, précise la même source.